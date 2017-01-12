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- “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
- “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
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Vali tweet atan öğrenciyi makam aracıyla okula bıraktı
12 Ocak 2017 Perşembe 15:19
Kırıkkale Valisi, bir öğrencinin "kar yağdı okula gidemiyoruz" mesajına karşılık makam aracıyla öğrenciyi okuluna bıraktı.
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