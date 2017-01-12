12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
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  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
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Vali tweet atan öğrenciyi makam aracıyla okula bıraktı

Kırıkkale Valisi, bir öğrencinin "kar yağdı okula gidemiyoruz" mesajına karşılık makam aracıyla öğrenciyi okuluna bıraktı.

 

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