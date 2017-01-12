12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
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- “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
- “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
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Vali tweet atan öğrenciyi makam aracıyla okula bıraktı
12 Ocak 2017 Perşembe 15:52
Kırıkkala'de geçen hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışının ardından tatil beklentisi olan öğrenciler ve velileri, tatil beklentilerini sosyal medya aracılığıyla valiye iletirken, övgü ve tepkiye yönelik paylaşımlar tebessüm ettirdi.
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