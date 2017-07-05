05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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Yakalanan teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı!
05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:06
CHP'nin Yürüyüşü'ne DEAŞ'ın kamyonla saldıracağı ihbarını alan Terörle Mücadele Şube ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan kişilerin görüntüleri ortaya çıktı.
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