05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
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Yakalanan teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı!

CHP'nin Yürüyüşü'ne DEAŞ'ın kamyonla saldıracağı ihbarını alan Terörle Mücadele Şube ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan kişilerin görüntüleri ortaya çıktı.

 

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