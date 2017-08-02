02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
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YAŞ 2017'de tarihi değişiklikler
02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:38
Yüksek Askeri Şura, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde başladı. Bu YAŞ toplantısı askeri versayetin sona erdirilmesi adına ilkleri barındırıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), askeri stratejik konseptinin, ana program ve hedeflerinin belirlendiği "çok gizli" nitelikli Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantılarında yıllar içinde önemli değişiklikler yapıldı. Toplantı masasındaki ilk değişiklik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde şura başkanı iken, en köklü değişiklik ise Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşandı. Peki neler değişti? İşte ayrıntılar...
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