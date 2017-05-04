04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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- İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
- “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
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Yazıklar olsun! Kimse yardım elini uzatmayınca...
04 Mayıs 2017 Perşembe 10:02
Antalyalı alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım, bir ayağı bebekken kesilen 3,5 yaşındaki kızı Özge'nin protez ayak ile rahat yürümeyi öğrenmesi amacıyla evin tavanına tekerlekli alüminyum ve ipten oluşan düzenek yaptı. Minik Özge, düzenek sayesinde yürümeye başladı.
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