25 Ocak 2018 Perşembe9 C.Evvel 1439
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  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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YPG'liler kaçtı, Türk askeri paçavraları yaktı!

YPG'lilerden geri alınan Abudan köyünde terör örgütü PKK'nın paçavraları ve terör başının posterleri imha edildi. Köy, Kilis'in hemen batısında sınıra yakın bir noktada.

 

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