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YPG'lileri çıldırtan fotoğraf! Afrin'de çekildi

Bir buçuk ayını dolduran Zeytin Dalı Harekâtı'ndan çarpıcı bir kare geldi. El değiştiren köylerden birinde bulunan terörist başı Öcalan'ın fotoğrafı, ayaklar altında.

 

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