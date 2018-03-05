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YPG'lileri çıldırtan fotoğraf! Afrin'de çekildi
05 Mart 2018 Pazartesi 09:50
Bir buçuk ayını dolduran Zeytin Dalı Harekâtı'ndan çarpıcı bir kare geldi. El değiştiren köylerden birinde bulunan terörist başı Öcalan'ın fotoğrafı, ayaklar altında.
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