19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:38Güneş 06:12Öğle 13:10İkindi 16:53Akşam 19:55Yatsı 21:22
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