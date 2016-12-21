İnanılmaz! Cenazedeki Rus papaz Nihat Doğan'ın ikizi gibi

Kendisine benzetilen Ortadoks papazla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nihat Doğan, "Benzerliğe ben de çok şaşırdım. Bu kadar olay olacağını da tahmin etmiyordum" dedi.

Polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından Ankara'da sergi açılışı sırasında öldürülen Rus büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesi, dün havaalanında düzenlenen askeri törenle ülkesine göndrildi. Tören sırasında görev yapan Ortadoks papaz ise sosyal medyada Nihat Doğan'a benzetildi.

CANLI YAYINDA YORUMLARI OKUDULAR

Konuyla ilgili Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında değerlendirmelerde bulunan Nihat Doğan, sosyal medyada yapılan yorumlara cevap olarak "Benzerliğe ben de çok şaşırdım. Bu kadar olay olacağını da tahmin etmiyordum. Memleketimizi seviyoruz abi... Eğer bu arkadaşımız buradaysa mutlaka yanına gideceğim" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

İşte sosyal medyayı sallayan o kare;



