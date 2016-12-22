22 Aralık 2016 Perşembe23 R.Evvel 1438
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Meclis'te kabul edildi! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı

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Sınai Mülkiyet Tasarısı’nın, taklit ürün üretilip satılmasına hapis ve adli para cezası getiren maddeleri bu akşam Meclis’te kabul edildi.
Meclis'te kabul edildi! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Meclis'te kabul edildi! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı Meclis'te kabul edildi! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı Meclis'te kabul edildi! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı

Tasarının tümünün kabul edilmesinden sonra Cumhurbaşkanının onayı ile Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek bu hükümlere göre, taklit mal üreten ya da hizmet sunan, satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden ya da depolayanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Marka koruması olduğunu belirten işareti mal ya da ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıranlara da yine bir yıldan 3 yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar da adli para cezası verilecek. Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans ya da rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunanlara da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar da adli para cezası öngörülüyor.

Ancak bu suçlardan dolayı ceza verilebilmesi için markanın Tükiye’de tescilli olması şartı aranacak. Ayrıca bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması da şikayete bağlı olacak. Taklit malı satanlar, bu malları nereden sağladıklarını bildirip, taklit malı üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilen mallara el konulmasını sağlamaları halinde ceza almayacaklar.

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