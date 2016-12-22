22 Aralık 2016 Perşembe23 R.Evvel 1438
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YÖK başkanı açıkladı: Artık tercih yapamayacaklar

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YÖK Başkanı Yekta Saraç, öğretmenlik bölümlerine 20 bin başarı sıralaması şartı getirildiğini açıkladı.
YÖK başkanı açıkladı: Artık tercih yapamayacaklar
YÖK başkanı açıkladı: Artık tercih yapamayacaklar YÖK başkanı açıkladı: Artık tercih yapamayacaklar YÖK başkanı açıkladı: Artık tercih yapamayacaklar

YÖK Başkanı Saraç, "Bazı yükseköğretim programları, birinci aşama ile öğrenci alıyorlardı. Biz önce birinci aşama ile öğrenci alan öğretmenlik programlarını artık ikinci aşamaya nakletme kararı aldık. Bu çok radikal bir karar. YGS puanları ile öğrenci alan bu programları LYS puanlarına naklederken YGS'deki test içeriklerini dikkate alacağız. Bütün bu LYS'den öğrenci kabul edecek programlar için de başarı sıralaması şartı getirdik. Bu başarı sıralaması şartı da 240 bin. 240 binden aşağısının artık bu programlara girmesi söz konusu olmayacak" dedi.

SORU SİSTEMİ DE DEĞİŞİYOR

Üniversiteye girişteki ikinci aşama olan LYS'de öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak şekilde az sayıda soru sorulacağını ifade edebilirim. Öğrencilerimizi hiçbir şekilde tedirginliğe sevk etmemiz lazım. Açık uçlu soruya yavaş yavaş geçilecek. Bu bağlamda öğrencilerimizin açık uçlu sorularla tanışmasını istiyoruz."

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