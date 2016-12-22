El Bab neden bu kadar önemli? İşte cevabı

Arapçada “kapı” anlamına gelen El-Bab, 2014 Ocak ayından beri terör örgütü DAEŞ’in işgali altında. DAEŞ’in, Suriye’deki merkezi Rakka’dan sonra ikinci önemli kalesi.
Doğudaki Rakka ve Deyre’z-Zor arasında bağlantıyı sağlayan kasabanın nüfusunun önemli kısmını Sünni Araplar oluşturuyor. DAEŞ, kaybettiği Menbiç’teki güçlerini El-Bab’a taşıdı. Bölgedeki bir başka terör örgütü PYD/YPG ise ilan ettiği kantonları birleştirmek için burayı ele geçirmek istiyor. Özgür Suriye Ordusu’nun El-Bab’a girmesiyle YPG’nin kantonları birleştirme hayalleri suya düşecek.
ABD TÜRKİYE'NİN EL BAB'A HAKİM OLMASINI İSTEMİYOR
"ABD Münbiç gibi El Bab’ın da PYD’nin kontrolüne girmesini istiyor. ABD, El Bab’ın TSK tarafından ele geçirilmesi halinde Akdeniz’e ulaştırmayı planladıkları koridorun kesileceğini biliyor. El Bab’dan sonra sıranın Münbiç’e geleceğinin de farkındalar. Şu anda El Bab’ın ele geçirilmesini engelleyemezlerse uzatmak istiyorlar. Bu arada Kamışlı’dan, Ayn El Arab’dan (Kobani) Telabyat’tan Münbiç’e aileler getirip yerleştiriyorlar ve Münbiç’in demografik yapısını değiştirmeye çalışıyorlar.”