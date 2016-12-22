22 Aralık 2016 Perşembe23 R.Evvel 1438
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Arda Turan adeta şov yaptı

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Arda Turan adeta şov yaptı
Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda İspanya 2. Lig B takımlarından Hercules ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Turan adeta şov yaptı.
Arda Turan adeta şov yaptı Arda Turan adeta şov yaptı Arda Turan adeta şov yaptı

İspanya Kral Kupası'nda Hercules ile karşı karşıya gelen Barcelona'da gururumuz Arda Turan karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Milli futbolcumuz 3 gol ve 1 asist ile oynayarak 7-0'lık galibiyette en büyük pay sahibi oldu.

Mücadelede gol perdesini 37'de Lucas Digne açtı. Ardından Ivan Rakitic penaltıdan Barcelona'yı 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Rafinha skoru 3-0'a getiren golü attı. Golün asistini Arda Turan yaptı. 55. dakikada sahneye Arda Turan çıktı ve attığı golle takımını 4-0 öne geçirdi. 73. dakikada Alcacer skoru 5-0'a getirdi.

5-0'dan sonra Arda Turan yine şova devam etti. Milli gururumuz 86. ve 89. dakikalarda attığı gollerle maçı 7-0'a getiren isim oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti

Arda Turan, Barcelona'nın Mönchengladbach ile oynadığı mücadelede de 3 gol, 1 asist ile çok iyi bir performans sergilemiş ve Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti.

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