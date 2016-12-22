22 Aralık 2016 Perşembe23 R.Evvel 1438
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2017 yılının değerli kağıt bedelleri açıklandı

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2017 yılının değerli kağıt bedelleri açıklandı
2017 yılında ehliyet fiyatları ne kadar olacak?Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.İşte rakamlar..
2017 yılının değerli kağıt bedelleri açıklandı 2017 yılının değerli kağıt bedelleri açıklandı 2017 yılının değerli kağıt bedelleri açıklandı

Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 9,30 lira ile 19 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 94 lira olacak.

Nüfus cüzdanları 16 lira, aile cüzdanları 86 lira, sürücü belgeleri, sürücü çalışma belgeleri (karneleri) ve motorlu araç trafik belgesi 117 lira, motorlu araç tescil belgesi 88 lira, iş makinesi tescil belgesi 85 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 5,60 lira, Mavi Kart ise 8,50 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi2017 (TL)
1 - Noter kağıtları: 
a) Noter kağıdı9,50
b) Beyanname9,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet19
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 
3 - Pasaportlar94
4- İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)63
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 
6 -(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.) 
a ve b) Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen nüfus cüzdanları16
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen nüfus cüzdanı32
7 - Aile cüzdanları86
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 
9 - Sürücü belgeleri117
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)117
11 - Motorlu araç trafik belgesi117
12 - Motorlu araç tescil belgesi88
13 - İş makinesi tescil belgesi85
14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)5,60
15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)8,50
16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)63
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