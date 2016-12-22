Ankara'da öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un ölümünün ardından Nihat Doğan'a benzetilen Ortadoks papazın ardından şimdi de Cem Yılmaz'a benzetilen şoför sosyal medyaya damga vurdu.
Sadece Haber'de yer alan habere göre, boğazın iki yakasının denizin altından birleştiren iki katlı karayolu Avrasya Tüneli açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın tünelde ilk turlarındaki aracı kullanan aracın şoförünün Cem Yılmaz'a benzerliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
22 Aralık 2016 Perşembe23 R.Evvel 1438
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Nihat Doğan'dan sonra şimdi de Cem Yılmaz!
Ankara'da öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un ölümünün ardından Nihat Doğan'a benzetilen Ortadoks papazın ardından şimdi de Cem Yılmaz'a benzetilen şoför sosyal medyaya damga vurdu.
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