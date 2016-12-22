22 Aralık 2016 Perşembe23 R.Evvel 1438
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  • “Eğer Biz bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik elbette sen Allah korkusundan o dağı boynunu eğerek paramparça olmuş görürdün. İşte Biz insanlara bu misalleri düşünsünler diye veriyoruz.” (Haşr, 59/21)
  • "Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir." (Müslim, “Îmân”, 78; Ebu Dâvûd, “Salât”, 248)
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Nihat Doğan'dan sonra şimdi de Cem Yılmaz!

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Nihat Doğan'dan sonra şimdi de Cem Yılmaz!
Rus Büyükelçi'nin cenaze töreninde görüntülenen papazın Nihat Doğan'a benzemesinin ardından sosyal medyanın diline düşen ikinci isim Cem Yılmaz oldu
Nihat Doğan'dan sonra şimdi de Cem Yılmaz! Nihat Doğan'dan sonra şimdi de Cem Yılmaz! Nihat Doğan'dan sonra şimdi de Cem Yılmaz!

Ankara'da öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un ölümünün ardından Nihat Doğan'a benzetilen Ortadoks papazın ardından şimdi de Cem Yılmaz'a benzetilen şoför sosyal medyaya damga vurdu. 

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Sadece Haber'de yer alan habere göre, boğazın iki yakasının denizin altından birleştiren iki katlı karayolu Avrasya Tüneli açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın tünelde ilk turlarındaki aracı kullanan aracın şoförünün Cem Yılmaz'a benzerliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. 

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