Nihat Doğan'dan sonra şimdi de Cem Yılmaz!

“Eğer Biz bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik elbette sen Allah korkusundan o dağı boynunu eğerek paramparça olmuş görürdün. İşte Biz insanlara bu misalleri düşünsünler diye veriyoruz.”

“Eğer Biz bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik elbette sen Allah korkusundan o dağı boynunu eğerek paramparça olmuş görürdün. İşte Biz insanlara bu misalleri düşünsünler diye veriyoruz.” (Haşr, 59/21)