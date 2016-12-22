22 Aralık 2016 Perşembe23 R.Evvel 1438
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Dolandırıcılardan KOSGEB tuzağı!

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KOSGEB Bartın İl Müdürü Abdurrahman Usta, vatandaşları, dolandırıcılardan gelen "KOSGEB krediniz onaylandı. Para yatırmanız gerekiyor" gibi mesajlara karşı uyardı.
Dolandırıcılardan KOSGEB tuzağı!
Dolandırıcılardan KOSGEB tuzağı! Dolandırıcılardan KOSGEB tuzağı! Dolandırıcılardan KOSGEB tuzağı!

Bartın KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman Usta, dolandırıcıların, KOSGEB'e kredi talebinde bulunan kişileri mesaj  yöntemiyle dolandırmak istediğini belirtti.

Dolandırıcıların, KOSGEB kredisi talebinde bulunan kişilere mesaj  atarak belirli ücretler talep ettiğini anlatan Usta, "Ekonomi Koordinasyon  Toplantısında Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan KOBİ'lere verilecek  kredi faiz desteğinden sonra, kredi talebinde bulunan üyelerin cep telefonuna  dolandırıcılar tarafından 'KOSGEB krediniz onaylandı. Para yatırmanız gerekiyor'  gibi mesajlar geliyor. Bunlara itibar etmeyin." diye konuştu.

"KOSGEB KREDİSİNİ fırsat BİLEREK DOLANDIRMAK İSTİYORLAR"

TÜSODER Genel Başkanı Rıdvan Yıldız da dolandırıcıların, KOSGEB  faizsiz kredi imkanını fırsat bilerek vatandaşları dolandırmak istediğini  söyledi.

Dolandırıcıların, esnaf ve Kobi'lere yönelik devlet tarafından sunulan  faizsiz kredi imkanını fırsat bilerek SMS yöntemiyle dolandırmaya çalıştıklarını  belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"İş adamlarımızı bir nebze olsun rahatlatmak için devletin sunduğu  faizsiz kredi dolandırıcılar tarafından kullanılmaya başlandı. Ekonomik sıkıntı  yaşayan ve bu krediden yararlanmak isteyen esnaflar dikkatli olmalı. 

Öncelikle  hemen hemen tüm esnafların bu kredi imkanından faydalanmak istediğinin farkında  olan dolandırıcıların elinde telefon başta olmak üzere kişisel veriler  bulunmakta. Bu sebeple esnaflarımız resmi bir bildirim olmadığı sürece SMS,  sosyal medya ya da herhangi bir şekilde yayılan bilgilere itibar etmemelidir.  Aksi takdirde KOSGEB tarafından sunulan fırsat dolandırıcıların işine  yarayacaktır."

Dolandırıcıların kredi işini çözme vaadiyle de esnafları dolandırmaya  çalıştıklarına dikkati çeken Yıldız, vatandaşların bu tarz teklifleri kesinlikle  kabul etmemesi gerektiğini kaydetti.

Yıldız, yüzlerce insanı dolandırarak binlerce lira haksız kazanç elde  eden şahısların mutlaka yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurgulayarak,  "Savcılara büyük görev düşüyor. Maalesef son zamanlarda dolandırıcıların  yaptıklarının yanına kar kalması başka dolandırıcılık girişimlerine de yol  açmaktadır. 

Vatandaşlarımız bu gibi kendilerine cazip teklifler sunan  dolandırıcılara karşı uyanık olmalı ve devlet de bunları yapanlara göz  açtırmamalıdır. Bu sağlandığı takdirde bu şekilde mağduriyetlerin önüne  geçilebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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