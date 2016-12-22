Rudaw’da yer alan habere göre, Musul’un Kökceli Mahallesi’nde bomba yüklü 4 araç infilak ettirildi. Patlamaların Kökceli Mahallesi’ndeki pazar yerinde yaşandığı kaydedildi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
22 Aralık 2016 Perşembe23 R.Evvel 1438
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Musul'da 4 bombalı araçla saldırı!
Musul’da bomba yüklü 4 araçla düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
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