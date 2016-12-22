22 Aralık 2016 Perşembe23 R.Evvel 1438
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KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz desteğe başvuru sayısı 200 bini geçti

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Palandöken, yazılı açıklamasında, KOBİ'lere ilk yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli, 50 bin liraya kadar verilecek faizsiz destek için 200 bini aşkın müracaat yapıldığını açıkladı.
KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz desteğe başvuru sayısı 200 bini geçti
KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz desteğe başvuru sayısı 200 bini geçti KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz desteğe başvuru sayısı 200 bini geçti KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz desteğe başvuru sayısı 200 bini geçti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinin (KOSGEB) Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programına 200 bini aşkın başvuru yapıldığını belirterek, "KOSGEB veri tabanı yenilenmeden bu başvurular kabul edilerek, kredi alamayan esnafa yeni bir hak verilmeli." ifadesini kullandı.

KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırmak ve verilecek krediden faydalanmak için bu soğukta kuyruklarda bekleyen 200 bini aşkın insanın emeğinin boşa gitmemesi gerektiğini ifade eden Palandöken, 50 bin liralık krediden faydalanmak için başvuran her esnafa şans verilmesinin ekonomiyi ve piyasaları canlandıracağını vurguladı.

Palandöken, başvuruda bulunup kredi alamayan esnafa 2017'nin başında yeni bir hak verilerek krediden yararlanmalarının önünün açılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Verilecek para hibe değil kredi. Söz konusu para kredi olarak verilecek ve tekrar devlete geri dönecek. Bir başka önemli konu ise bu kredi 80 milyona yakın vatandaşımızı uzaktan yakından ilgilendiriyor. Daralan piyasaların canlanması ve esnafa can suyu olması için çok önemli. Çünkü yaşanan iç ve dış destekli olumsuz ekonomik gelişmeler sebebiyle esnafımızın krediye olan ihtiyacı beklenin üzerinde. Esnafımızın sıkıntılarının giderilebilmesi ve bu avantajlı krediden faydalanabilmesi adına müracaat eden 200 bini aşkın kişiye KOSGEB veri tabanı yenilenmeden bu başvurular kabul edilerek kredi alamayan esnafa yeni bir hak verilmeli. Bunun için tüm esnafımız hükümetten müjde beklemektedir." 

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