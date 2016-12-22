22 Aralık 2016 Perşembe23 R.Evvel 1438
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Cemaatlerden kafa karıştıran pazar kararı!

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Çeşitli dini cemaatlerin önde gelenleri tarafından özellikle pazar günleri yapılan sohbet toplantılarının iptal edildiği duyuruldu. Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de konuyla ilgili bir video yayınlandı.
Cemaatlerden kafa karıştıran pazar kararı!
Cemaatlerden kafa karıştıran pazar kararı! Cemaatlerden kafa karıştıran pazar kararı! Cemaatlerden kafa karıştıran pazar kararı!

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu İhsan Şenocak, İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerinden Cübbeli Ahmet Hoca olarak da bilinen Mahmut Ünlü ve Sosyal Doku Vakfı'nda Nurettin Yıldız Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada, sohbet programlarının bir süre ara verdiklerini duyururken özellikle pazar günleri yapılan sohbetlerin üzerinde duruldu. Toplantıların neden iptal edildiği üzerine ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Sohbet iptalleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Furkan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Resul Doğaner Twitter'dan yaptığı açıklamada, iptallerin nedenini sordu. Doğaner mesajında, 'Bazı hocalar açıklama yapmış. Sobetleri durdurma kararı almışlar. Neler oluyor? Bunun anlamı nedir?' dedi. 

CÜBBELİ AÇIKLAMA YAPTI

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise yayınladığı bir videoda dış güçlerin Türkiye üzerine oyun oynadığını belirtti, toplu sohbetlere ara verildiğini söyledi. Ünlü, "Tahriklere, provokasyonlara aldırmamak lazım diye ben sizi uyardım geçen ki konuşmamda. Tabi bazı zuhuratlar var. Bazı haberler, istişareler de oluyor. Bir zaman ben size mescite geleceğim diyene kadar sohbeti tefsirhanesinden yapalım. Yarın perşembe sohbetini ben hanemden yapayım. Siz de camide olduğunuz gibi oturun" dedi.

Cübbeli, "Ben canım üzerinden endişeli değilim hiçbir zaman. Ama cemaat geliyor. İnsanlar gelişte gidişte sorun yaşamasın. Ben insanları mesuliyetine girmek istemem. Yarın ki perşembeyi de ben size haber edene kadar mescitten yapalım" diye konuştu. 

"NOEL GECESİ TOPLANMAYALIM"

Noel gecesi 31'inde Bursa'ya da toplanmayalım. Emniyet güçlerimizi de sıkıntıya sokmayalım. Onlar da dünyakadar istihbaratla meşgul oluyorlar. Şimdi bir de bizim cemaat kalabalık oluyor. Güvenlik temin etmeleri falan zordur. Onlara da yardımcı olalım" dedi.

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