22 Aralık 2016 Perşembe23 R.Evvel 1438
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Saddam Hüseyin'in kızından Trump'a övgü

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Saddam Hüseyin'in kızından Trump'a övgü
Saddam Hüseyi’nin kızı Raghad Hüseyin babasının ölümünden sonra verdiği ilk röportajda, 45. ABD Başkanı seçilen Donald Trump için ''O, babamın yaşadıklarının farkında'' dedi.
Saddam Hüseyin'in kızından Trump'a övgü Saddam Hüseyin'in kızından Trump'a övgü Saddam Hüseyin'in kızından Trump'a övgü

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in kızı Raghad Hüseyin, babasının asılarak öldürülmesinin ardından ilk röportajını CNN International’a verdi.

Ülkesinde yaşanan kaosun sorumlusunun ABD olduğunu kaydeden Raghad Hüseyin, işadamı Donald Trump’ın 45. ABD başkanı seçilmesiyle ilgili konuştu.

ÜST DÜZEY DUYARLILIĞA SAHİP

Raghad Hüseyin, “Bu adam henüz lider oldu ama göründüğü kadarıyla üst düzey bir siyasi duyarlılığa sahip. Yerine geleceği kişiyle arasındaki büyük fark bu. Diğerlerinin hatalarını açığa çıkardı, özellikle de Irak’takileri. Bu da onun Irak’ta yapılan hataların ve babamın başına gelenlerin farkında olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

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