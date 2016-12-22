El Bab'dan kötü haber: Şehit sayısı 16'ya çıktı!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM Genel Kurulu'nda Fırat Kalkanı Operasyonu'na ilişkin Hükümet adına bilgilendirme yapmaya başladı. 24 Ağustos 2016'da başlayan ve 121. gününe giren Fırat Kalkanı Harekâtının safahatı hakkında, Meclis’i bilgilendirmek için söz aldı.
ŞEHİT SAYISI 16'YA YÜKSELDİ
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın konuşmasından satır başları özetle şöyle: Suriye'nin El Bab kasabasına yönelik harekat sırasında DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda şehit olan askerlerin sayısı 16'ya yükseldi.
2 BİN KİLOMETRE ALAN TEMİZLENDİ
Milli Savunma Bakanı Işık "Cerablus, Er Rai ve DEAŞ açısından büyük sembolik önem taşıyan Dabık’ın kurtarılmış olması mühimdir. Böylece, 2 bin kilometrekare civarında bir alan teröristlerden temizlenmiş, 225 meskun mahal özgürleştirilmiştir" dedi.
DAEŞ'E BÜYÜK DARBE VURULDU
"Bugüne kadar Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütünden 1005 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca DEAŞ’a ait 4 tank, 29 havan, 41’i silahlı 97 araç, 621 bina ve 61 savunma mevzii, 28 komuta merkezi, 17 cephanelik imha edilmiş, 11 bombalı araç tesirsiz hale getirilmiştir. PKK/PYD/YPG teröristlerinin 299’u etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonlar sırasında PKK/PYD/YPG’ye ait 14 bina, 4 savunma mevzii, 5 araç ve 1 Drone da imha edilmiştir."
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