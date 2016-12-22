Çocukları Levent Kırca'yı reddetti

Geçtiğimiz yıl ölen Levent Kırca'nın Oya Başar'dan olan iki çocuğunun ardından ilk eşi Nur Diner'den olan iki çocuğu da mirasını reddetti.

Levent Kırca'nın Diner'den olan çocukları Oğulcan Kırca ve Özdeş Kırca, mirası reddetmek için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

Mahkeme de talebi yerinde bularak mirasın reddine karar verdi

Daha önce de Kırca'nın Başar'dan olan çocukları Umut Kırca ve Ayşe Kırca babalarının mirasını reddetmişti.

12 Ekim 2015 tarihinde tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Levent Kırca'nın çocuklarının arasındaki mirasın reddi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü

Levent Kırca'ya yakın çevrelerden edinilen bilgiye göre; ünlü oyuncunun borcunun rakamsal değerinin de 350-400 bin lira arasında olduğu iddia edilmişti.

Konuyla ilgili araştırma yapan Kırca'nın çocuklarının işin içinden çıkamayınca reddi miras davası açtıkları öğrenildi.

Levent Kırca'nın eski avukatları da, "Bir kişi vefat ettikten sonra hem borç hem alacak mirasçılara kalır. Mirasçılar eğer kayıtsız şartsız mirasın reddini istiyorlarsa bu vefat edenin ne borcunu ne de alacağını istemiyoruz demektir" diye konuşmuştu.