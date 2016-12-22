22 Aralık 2016 Perşembe23 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Eğer Biz bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik elbette sen Allah korkusundan o dağı boynunu eğerek paramparça olmuş görürdün. İşte Biz insanlara bu misalleri düşünsünler diye veriyoruz.” (Haşr, 59/21)
  • "Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir." (Müslim, “Îmân”, 78; Ebu Dâvûd, “Salât”, 248)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:19Öğle 13:10İkindi 15:26Akşam 17:47Yatsı 19:14
    • 8°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 77.508 -0.14
  • Altın: 127,591 -0.04
  • Dolar: 3,5119 0.04
  • Euro: 3,6723 0.29

Gökçek'ten flaş Rusya kararı!

»
Gökçek'ten flaş Rusya kararı!
Melih Gökçek, Andrey Karlov'un katledilmesi nedeniyle muhtemelen gelecek ay içinde bir heyetle birlikte Moskova'ya başsağlığı ziyareti yapacaklarını açıkladı.
Gökçek'ten flaş Rusya kararı! Gökçek'ten flaş Rusya kararı! Gökçek'ten flaş Rusya kararı!

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükelçi Karlov'un geçtiğimiz günlerde öldürülmesiyle ilgili olarak, Rusya'dan gelen televizyon kanallarına değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Kanal 1 Televizyonu ve Rusya Kanal 24 televizyonlarına ayrı ayrı verdiği röportajlarda Karlov'un öldürülmesindeki amacı ve Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendiren Başkan Gökçek, şunları söyledi:

ALTINDA FETÖ'CÜLER VAR

"Ben, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi için çaba sarf eden kişilerin başındayım. Çünkü tarihten gelen ilişkileri olan ve Karadeniz'le komşu olan bu iki ülke, hem ticaret hacmi açısından hem de bölge ve dünya barışı açısından dost kalmalı ve dostluklarını geliştirmelidir. Rusya uçağının düşürülmesinin ardından bunun altında FETÖ'cülerin olduğunu her yerde anlattım. Hatta 15 Temmuz günü Putin'in danışmanı Dugin beni ziyarete geldi. Darbe girişiminden 2-3 saat önce ben kendisine uçak düşürme olayının arkasında FETÖ'cülerin olduğunu üstüne basa basa anlattım.

KALLEŞÇE BİR GİRİŞİM

Sayın Dugin de bana aynı düşüncede olduklarını bildirmişti. Sayın Büyükelçi Andrey Karlov'un kalleşçe arkadan vurularak katledilmesinin arkasında da bu FETÖ olduğunu, olayın hemen ardından tüm televizyonların canlı yayınında ve attığım tweet'lerde açıkladım. Şimdi gelişmeler, benim bu görüşümün ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bu, tamamen uçak düşürülme olayında olduğu gibi Türkiye-Rusya ilişkilerini baltalamak için yapılan kalleşçe bir girişimdir. Ancak sevindirici olan iki ülkenin lideri Erdoğan ve Putin'in bu oyunu görmesi ve olayın üzerine bu şekilde gitmeleridir."

"ANDERY KARLOV'UN ADI SOKAĞINDA YAŞAYACAK"

Katledilen Büyükelçi Andrey Karlov'un da Rusya uçağının düşürülmesinin ardından ilişkilerin kopmaması, tekrar eski düzeyine ulaşması için büyük çabalar sarf ettiğini belirten Başkan Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

KARLOV'UN ANISINI ANKARA'DA YAŞATACAĞIZ 

"Kendisiyle geçtiğimiz ay içinde Rusya'dan gelen Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Jirinovski'nin ziyareti sırasında da görüşmüştük. Biz Türk-Rus dostluğu için büyük çabalar gösteren ve misafirimiz olduğu ülkemizde arkadan kalleşce vurularak öldürülen Andrey Karlov'un anısını Ankara'da yaşatacağız. Bu nedenle önümüzdeki ay yapılacak ilk meclis toplantısında, Andrey Karlov'un adını Büyükelçiliğin bulunduğu Aşağı Ayrancı'daki Karyağdı Sokağı'na vereceğiz. Ayrıca her yıl Ankara'da Karlov için anma toplantıları yapacağız."

MOSKOVA'YA BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

Başkan Gökçek, muhtemelen önümüzdeki ay içinde bir heyetle birlikte Moskova'ya başsağlığı için gideceklerini de açıklayarak, "Moskova'ya giderek Sayın Andrey Karlov'un öncelikle ailesini ziyaret edip, başsağlığı dileklerimizi ileteceğiz. Diğer yandan bu ziyaretimizde Moskova Belediyesi ve Rus yetkililerini de ziyaret ederek, hem başsağlığı dileklerimizi sunacağız, hem de iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için görüş ve dileklerimizi aktaracağız" diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı tutuklandıKılıçdaroğlu'nun başdanışmanı tutuklandıCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bylock kullandığı tespit edilen başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, 'silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.
Mete Yarar, hain suikasti böyle yorumladı!Mete Yarar, hain suikasti böyle yorumladı!Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, "El Nusra haberlerinden sonra El Nusra çığlıklarıyla konsolosu vurdular" dedi.
Suikastçının yakasındaki rozet ne anlama geliyor?Suikastçının yakasındaki rozet ne anlama geliyor?Rusya Büyükelçisi Karlov’u vuran polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın, suikast hazırlığı yaptığı otelde ilk önce 16-17 Aralık için yer ayırttığı, açılışın ayın 19’unda yapılacağını öğrenince rezervasyon tarihini 18-19 Aralık olarak değiştirdiği ortaya çıktı.
Gökçek'ten flaş Rusya kararı!Gökçek'ten flaş Rusya kararı!Melih Gökçek, Andrey Karlov'un katledilmesi nedeniyle muhtemelen gelecek ay içinde bir heyetle birlikte Moskova'ya başsağlığı ziyareti yapacaklarını açıkladı.
54 gazeteciye FETÖ şoku! Mal varlıklarına el konuldu54 gazeteciye FETÖ şoku! Mal varlıklarına el konulduFETÖ soruşturması kapsamında Cevdet Türkyolu, Ekrem Dumanlı, Bülent Keneş, Mümtazer Türköne, Ali Bulaç’ta aralarında olmak üzere 54 gazetecinin mal varlığına el konuldu.
Çocukları Levent Kırca'yı reddettiÇocukları Levent Kırca'yı reddettiGeçtiğimiz yıl ölen Levent Kırca'nın Oya Başar'dan olan iki çocuğunun ardından ilk eşi Nur Diner'den olan iki çocuğu da mirasını reddetti.
  • İşte FETÖ'nün teşkilat şeması22 Aralık 2016 Perşembe 16:38
  • Kahreden tesadüf! Şehit Çelik'in annesi...22 Aralık 2016 Perşembe 16:30
  • İşte FETÖ'nün yedi katlı piramiti22 Aralık 2016 Perşembe 16:16
  • RTÜK Yol TV hakkında kararını verdi22 Aralık 2016 Perşembe 16:05
  • Vur Mehmedim!22 Aralık 2016 Perşembe 15:40
  • 'Darbe planı kusursuz' demiş22 Aralık 2016 Perşembe 15:24
  • İşgalci askerler için iddianame hazırlandı!22 Aralık 2016 Perşembe 15:15
  • El Bab'dan kötü haber: Şehit sayısı 16'ya çıktı!22 Aralık 2016 Perşembe 15:00
  • Elektrik faturaları için flaş karar!22 Aralık 2016 Perşembe 14:50
  • Gazete tirajını Gülen'in atletiyle ödüllendirmiş22 Aralık 2016 Perşembe 14:28
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri