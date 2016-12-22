54 gazeteciye FETÖ şoku! Mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı Fetullahçı Terör Örgütü’nün medya ayağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazetecilerin mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesini talep etti.Talebi değerlendiren İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimi gazetecilerin mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.
MAL KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR
Kararda, şüphelilerin terör örgütüne finansman desteği sağladıkları veya örgüt üyesi olmanın verdiği avantajla mal varlığı elde ettikleri ve elde ettikleri mal varlığını terör örgütünün hizmetine sundukları ve mal kaçırmaya çalıştıkları gerekçe gösterildi.
KİMLER VAR?
Karar, aralarında Ekrem Dumanlı, Süleyman Sargın, Şahin Alpay, Mümtazer Türköne, Mustafa Ünal, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Kemal Soydemir, Hilmi Yavuz, Cuma Kaya, Abdullah Aymaz Cevdet Türkyolu, Bülent Keneş, Ali Bulaç’ın da bulunduğu 54 gazeteci hakkında verildi.