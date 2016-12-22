Suikastçının yakasındaki rozet ne anlama geliyor?

Rusya Büyükelçisi Karlov’u vuran polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın, suikast hazırlığı yaptığı otelde ilk önce 16-17 Aralık için yer ayırttığı, açılışın ayın 19’unda yapılacağını öğrenince rezervasyon tarihini 18-19 Aralık olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

16 Aralık’ta sergi mekânında keşif yaptı. 19 Aralık’ta taksiyle otele geldi. Yanında bir sırt çantası vardı. Kapıda kendisini karşılayan görevliyle ‘hava’dan konuşurken, “Ankara’nın ayazını çok iyi bilirim” dedi.

Öte yandan suikastçının dikkat çekmemek için yakasına 'koruma polisi' rozeti taktığı belirtiliyor.

YAKASINDAKİ ROZETİN ANLAMI



Katliam gecesi suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın ceketinin yakasındaki polis rozeti detayı da dikkat çekti. Suikastçının dikkat çekmemek için Emniyet Koruma Dairesi'nde görevli polislerin taktığı gibi koruma polisi rozeti taktığı belirtiliyor.

KADIN GÖREVLİYLE KONUŞMA



Altıntaş’ın taksiyle geldiği otelde kaldığı süre içindeki detaylar da belirlendi. Sırt çantasıyla taksiden inen Altıntaş’ı otel girişinde karşılayan görevli ile kaldığı 214 nolu odanın bulunduğu katta görevli kadının ifadeleri alındı. Altıntaş’ın girişte kendisini karşılayan otel görevlisiyle ayaküstü sohbettiği ve “Ankara’nın ayazını çok iyi bilirim” dediği öğrenildi.



TAKIM ELBİSEYİ ÜTÜLETMİŞ



Polis, otele giriş yaptıktan sonra sırt çantasıyla getirdiği takım elbisesi ile gömleğini katta görevli kadın çalışana vererek otelin çamaşırhanesinde temizlettirip ütületti.





İŞTE O DAVET



Rusya Büyükelçiliği’nden, Karlov’un öldürüldüğü etkinliğin davetiyesi 13 Aralık’ta 15 gazeteci ile 200’e yakın kişiye gönderilmiş.

Saldırının yapıldığı Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin davetiyesinde ise sergi tarihi 16-30 Aralık olarak duyurulmuş.

Rusya Büyükelçiliği’nin ise serginin açılış duyurusunu 13 Aralık günü yaptığı öğrenildi. 15 medya mensubu ile 200’e yakın kişiye gönderilen davetiyede, “Rusya Ankara Büyükelçisi Sn. Andrey Karlov, Pazartesi 19 Aralık 2016 tarihinde saat 18.30’da Çankaya Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya konulu fotoğraf sergisinin açılış kokteyline sizleri davet etmekten şeref duyar” denildi. Suikastın yapıldığı Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin duyurusunda sergiyle ilgili “Ankaralı Gezginler Grubu 11. Geleneksel Fotoğraf Sergisi, 16-30 Aralık 2016” bilgisi yazıldı

Rusya Büyükelçiliği’nin ise serginin açılış duyurusunu 13 Aralık günü yaptığı öğrenildi. 15 medya mensubu ile 200’e yakın kişiye gönderilen davetiyede, “Rusya Ankara Büyükelçisi Sn. Andrey Karlov, Pazartesi 19 Aralık 2016 tarihinde saat 18.30’da Çankaya Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya konulu fotoğraf sergisinin açılış kokteyline sizleri davet etmekten şeref duyar” denildi.

İLK MÜDAHALE TRAFİK POLİSİNDEN



Katilin neden sağ yakalanmadığı tartışılırken, bu konuda da yeni detaylar ortaya çıktı. Altıntaş’a ilk müdahaleyi sanat merkezinin bulunduğu Jonh F. Kennedy Caddesi’nde görevli 2 trafik polisinin yaptığı, “Teslim ol” çağrısının ardından çatışma çıktığı belirlendi. Polislerin ilk müdahalesi saat 19.27’de olurken, saat 19.32’de saldırgana ilk kurşun isabet etti. Kolonları siper alıp çatışan polis, sol ayağına gelen ilk kurşunla yaralanırken, saat 19.34’te şarjör değiştirdi. Çatışma devam ederken özel harekât polislerinin içeriye girdiği ve Altıntaş’ın saat 19.40’ta boynuna aldığı son kurşunla yere yığıldığı belirlendi. Altıntaş’a ayak ve kasıklarından 4, göğsünden 2 kurşun isabet ettiği, öldürücü kurşunun ise boynundan giriş yaptığı kaydedildi.

Suikastın yapıldığı Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin duyurusunda sergiyle ilgili “Ankaralı Gezginler Grubu 11. Geleneksel Fotoğraf Sergisi, 16-30 Aralık 2016” bilgisi yazıldı.