23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Bakan Gümrük Birliği için tarih verdi!

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Ekonomi Bakanı Zeybekci, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini 2017'nin ilk çeyreğinde resmi olarak bitirmek, başlangıç vuruşunu da Türkiye'de yapmak istediklerini söyledi
Bakan Gümrük Birliği için tarih verdi!
Bakan Gümrük Birliği için tarih verdi! Bakan Gümrük Birliği için tarih verdi! Bakan Gümrük Birliği için tarih verdi!

 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiseri Cecilia Malmström'ün telefonda AB'nin Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin sürecin başlatılmasına yönelik kararı bildirdiğini aktararak, "Bu çok sevinçli, önemli bir haber. İhracatımızın yüzde 48,5'ini yaptığımız bir blok ile bunu sadece sanayi ürünlerindeki bir kapsamla yapabiliyorduk. Bu kapsamı tarım ürünleri, hizmetler ve kamu alımları da dahil olacak şekilde genişleteceğiz." dedi. Zeybekci ayrıca anlaşma tarihi olarak 2017'nin ilk çeyreğini gösterdi.

Zeybekci, ASO 1. OSB'de düzenlenen ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı ve 53. Yıl Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2008 krizinden sonra dünyanın sanal şişirmelerle, üretime dayanmayan ekonominin sıkıntılarını yaşadığını söyledi.

Ekonomide olmayan bir şey şişirilerek ekonomik değer haline getirildiğinde bir gün mal sahibinin bunun kirasını isteyeceğini ifade eden Zeybekci, "Reel ekonomi bunun bedelini mutlaka tahsil eder. Tüm dünyada yaşanan bu oldu. Bu bedel tahsil edilmeye devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde ekonominin finans ve para piyasalarına indirgendiğini kaydeden Zeybekci, para ile balonlaştırılan bir ekonominin sıkıntılarını, bedelini sanayicinin ödediğini kaydetti.

Türkiye'nin, ihracatının yüzde 48,5'ini, ithalatının da yüzde 40'ını AB ile yaptığının altını çizen Zeybekci, ülkenin AB'deki para politikalarından daha çok etkileneceğini söyledi.

KURLA İLGİLİ GÖRÜŞÜNÜ TEKRARLADI

Daha önce kura müdahale edilmemesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Zeybekci, "Hala aynı şeyi söylüyorum. Piyasa kendi dengesini bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Zeybekci, kurla ilgili spekülatif oyunların biteceğini vurguladı.

Sanayicinin daha çok üretmenin yollarına bakması gerektiğini belirten Zeybekci, "Laf üstüne laf değil, iş üstüne iş yetiştirme zamanı, taş üstüne taş koyma zamanı. Biz, sanayimize ve üretimimize inanıyoruz." dedi.

Zeybekci, bölgedeki ateş çemberine rağmen Türkiye'nin 7 milyon ilave istihdam sağladığının altını çizerek, bunun çevre ekonomiler yerle bir olurken gerçekleştirildiğini söyledi.

İhracat konusuna da değinen Zeybekci, "Göreceksiniz, 31 Aralık itibarıyla, 2015 seviyesinde olacak. Dünya aşağıya gidiyor. Biz 2015 seviyesini tutturacağız. Basının huzurunda bilerek söylüyorum. Rakamlar geliyor. 2017'de Türkiye inşallah, yeniden başlattığı ihracat seferberliğinin sonuçlarını almaya başlayacak." diye konuştu.

'KOALİSYON DÖNEMİ DİYE BİR ŞEY OLMAYACAK'

Yönetim sisteminin değişmesiyle Türkiye'de bir daha koalisyon dönemi yaşanmayacağına dikkati çeken Zeybekci, şöyle devam etti: "Biraz önce bakanlıklardan şikayet ettik, 25 bakanlık var. Önümüzdeki süreçte seçilen Cumhurbaşkanı bu meseleyi de halledecek. Türkiye'de bir daha asla koalisyon dönemi diye bir şey olmayacak. Koalisyonlar dönemi bir daha asla geri gelmemek üzere bitiyor. Böyle bir ortamda milletin menfaatlerini düşünen cumhurbaşkanı bu meseleyi de yüzde 100 halledecektir." Bakan Zeybekci, bakanlıkların iş bölümleri nedeniyle zaman zaman anlaşmazlıklar yaşayabildiğine de işaret ederek, "Ama önümüzdeki dönemin en önemli, en birinci önceliklerinden birisi bu olacaktır, doğrusu da budur." diye konuştu.

Zeybekci, dün Azerbaycan'da çeşitli temaslarda bulunduğunu anımsatarak, iki ülke arasındaki ticaretin ve milli paralarla ticaret yapmanın önündeki engelleri kaldırdıklarını anlattı.

Türkiye'nin para biriminin kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara da değinen Zeybekci, milli paranın kullanımının artırılmasıyla cari açığın da daraltılabileceğini vurguladı. Bazı verilerde bu yıl sonu için öngörüde bulunulamadığını ifade eden Zeybekci, "Bazı şeyleri öngöremiyoruz, TÜİK'in en son hesaplama yöntemiyle biraz aklımız karıştı. Onu da inşallah önümüzdeki dönemde netleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

'KAZANAN DİNAMİK TÜRKİYE OLACAK'

Azerbaycan'a giderken AB Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmström'ün kendisini telefonla aradığını bildiren Zeybekci, şunları kaydetti: "(AB ilgili komiserlerince Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kararı geçti ve bunu AB Konseyi'ne gönderme kararı aldık) dedi. Bu çok sevinçli, önemli bir haber. İhracatımızın yüzde 48,5'ini yaptığımız bir blok ile bunu sadece sanayi ürünlerindeki bir kapsamla yapabiliyorduk. Bu kapsamı tarım ürünleri, hizmetler ve kamu alımları da dahil olacak şekilde genişleteceğiz. İkincisi Türkiye karar alma mekanizmalarına dahil olacak. Üçüncüsü AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması ve benzerlerine otomatik olarak taraf olacak. Son derece önemli, tarihi, olumlu bir süreç başlıyor. Hedef olarak 2017'nin ilk çeyreğinde resmi olarak bitirmek, başlangıç vuruşunu da inşallah Türkiye'de yapmak istiyoruz. 2017'nin sonuna kadar da bitirmek, önemli bir noktaya gelmek istiyoruz." Bu konudaki güncellemenin gerçekleşmesi halinde AB ve Türkiye'den hizmet sektörlerinin, kamu alım ihalelerine katılabileceğine işaret eden Zeybekci, bu rekabette kazananın dinamik bir ülke olmayı başaran Türkiye olacağını vurguladı.

Zeybekci, İran ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi yönündeki düzenlemenin bir iki hafta içerisinde imzalanabileceğini de bildirdi.

Zeybekci, konuşmasının ardından 53. Yıl Ödül Töreni kapsamında kurum ve kuruluşların yöneticilerine ödüllerini takdim etti.

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