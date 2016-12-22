23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Can Dündar hakkında yakalama kararı​

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Can Dündar hakkında yakalama kararı​
Kapatılan Özgür Gündem'in 22 Haziran'da bir günlük nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı gerekçesiyle yargılanan gazeteci Can Dündar hakkında savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldı.
Can Dündar hakkında yakalama kararı​ Can Dündar hakkında yakalama kararı​ Can Dündar hakkında yakalama kararı​

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, halen yurtdışında bulunan sanık Can Dündar katılmadı. Dündar'ı avukatı Abbas Yalçın temsil etti. Mahkeme Başkanı Fikret Demir, sanık Can Dündar için çıkartılan davetiyenin, eşi Dilek Dündar'a tebliğ edildiğini belirtti. Yurtdışına çıkış kayıtlarıyla ilgili olarak emniyete yazılan yazıya cevap geldiğini söyleyen Başkan Fikret Demir, Can Dündar'ın 7 Temmuz 2016'da Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan çıkış yaptığını ve dönmediğinin anlaşıldığını da tutanağa geçirdi. Bunun üzerine söz alan Dündar'ın avukatı Abbas Yalçın," Müvekkilimin yurtdışı adresini celse arasında bildireceğim. Bu şekilde savunmasını alabilirsiniz" dedi.

 

KAÇTIĞI ANLAŞILDIĞINDAN...

Mahkeme heyeti, Can Dündar hakkında İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan bir davada ve Ankara ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları'nda yürütülen soruşturma evraklarından verilmiş yakalama kararı bulunduğunu, sanığın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden hapis cezası almasından sonra yurtdışına gitmesi ve yakın zamanda dönmeyeceğine dair basına yansıyan beyanları nedeniyle kaçtığı anlaşıldığından hakkında savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma, ertelendi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, kapatılan Özgür Gündem'in 22 Haziran'da bir günlük nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı gerekçesiyle Can Dündar'ın "Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

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