Rudaw'da yer alan habere göre; DEAŞ saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, intihar saldırısını Gazze kentinden olan Usame el Gazzevi isimli Filistin uyruklu DEAŞ'linin gerçekleştirdiği belirtildi.
23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Dün askerlerimize saldırmıştı! İşte o hain!
Suriye'nin El Bab kentinde 14 askerimizin şehit olmasına neden olan saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristin kimliği belli oldu
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