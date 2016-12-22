23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:20Öğle 13:10İkindi 15:26Akşam 17:48Yatsı 19:15
    • 8°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -6°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 77.405 -0.28
  • Altın: 127,398 -0.19
  • Dolar: 3,5122 0.05
  • Euro: 3,6713 0.26

Yumurta kabuğuyla kağıt yaptı

»
Kahramanmaraş'ta bilim insanları, protein kaynağı yumurtanın kabuğundan, dayanıklı, baskı kalitesi olan ve pürüzsüz yüzeye sahip kağıt elde etti
Yumurta kabuğuyla kağıt yaptı
Yumurta kabuğuyla kağıt yaptı Yumurta kabuğuyla kağıt yaptı Yumurta kabuğuyla kağıt yaptı

Türkiye'nin beyaz kağıt üretiminde kullanılan dolgu maddesinin ithalatını ihracata dönüştürmek için yola çıkan bilim insanları, protein kaynağı yumurtanın kabuğundan, dayanıklı, baskı kalitesi daha iyi ve pürüzsüz yüzeye sahip kağıt üretti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde görevli öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Tutuş ve Yrd. Doç. Dr. Ferhat Özdemir, araştırma görevlisi Mustafa Çiçekler ile yüksek lisans öğrencisi Ufuk Kıllı, Türkiye'nin beyaz kağıt üretimindeki dolgu maddesinin ithalatını ihracata dönüştürmek için çalışma başlattı.

Çöpe atılan yıllık 100 bin ton yumurta kabuğunu değerlendirmek isteyen bilim insanları, 6 aylık bir çalışma sonucunda, bazı işlemlerden geçirdikleri odun lifleri ve öğütülen yumurta kabuklarıyla dayanıklılığı yüksek kağıt elde etti.

Prof. Dr. Ahmet Tutuş, kağıdın Türkiye'de her geçen yıl hızla artan temel ihtiyaç maddelerinden biri haline geldiğini belirtti.

Kağıt tüketiminin bir ülkenin gelişmişlik seviyesiyle ilintili olduğunu aktaran Tutuş, Türkiye'de 21'inci yüzyılın başlarında yıllık 23 kilogram olan kağıt tüketiminin, şimdilerde 100 kilograma ulaştığını söyledi.

Beyaz kağıt üretiminde kullanılan dolgu maddesinin çoğunluğunun ithal edilmesinden yola çıkarak yeni bir dolgu malzemesiyle kağıt üretimi üzerinde çalışma yaptıklarını kaydeden Ahmet Tutuş, başarıyla sonuçlanan çalışmalarda, ithal edilen dolgu maddesi yerine Türkiye'de çok önemli bir kaynak olan ve içeriğinde yüzde 98 kalsiyum karbonat bulunan atık yumurta kabuklarının değerlendirildiğini ifade etti.

İTHAL DOLGU MADDESİNDEN DAHA İYİ

Üniversitenin de desteklediği projede başarılı sonuçların ardından üretim aşamasına geçtiklerini aktaran Tutuş, fakültedeki laboratuvarlarında ilk olarak odun yongalarından lif elde ettiklerini, bu lifleri hamur haline getirdikten sonra beyazlatarak lif ayarı yaptıklarını anlattı.

Değirmende öğütülerek un haline getirilen yumurta kabuklarını liflere ilave edip, su ve ısıtma işlemiyle dayanıklılığı yüksek kağıt haline getirdiklerini belirten Prof. Dr. Tutuş, "Kağıdın üretim aşamasında birçok özellikte iyileşmeler gördük. Dışarıdan alınan dolgu maddelerinden daha yüksek değerler elde ettik. Özellikle kağıdın yüzey düzgünlüğünü, baskı kalitesini artırıyor. Yumurta kabuğunun kağıdın bünyesinde kullanılması kağıdın mürekkep tutuculuğunu, emiciliğini artırıyor. Düzgün bir baskı kalitesi veriyor. Lifler arasındaki boşlukları tamamen elimine ederek dolduruyor." dedi.

Türkiye'de yıllık 16 milyar yumurta üretildiği ve 100 bin ton yumurta kabuğunun çöpe atıldığına dikkati çeken Tutuş, bu kabukların geri dönüşümünün hem ekonomi hem de çevresel etkileri bulunduğunu belirtti.

Ahmet Tutuş, yaptıkları çalışma sayesinde çürümeye terk edilen kabuklarla hem çevre kirliliğinin önüne geçileceği hem de katma değeri yüksek kağıtlar elde edileceğini kaydetti.

"GELİN YUMURTA KABUKLARINI TOPLAYALIM"

Prof. Dr. Ahmet Tutuş, bir koli yumurtadan yaklaşık 7 metrekare, 80 gramlık kağıt yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayla içi çok zengin protein kaynağı olan yumurtanın dışı da o protein kadar değerli hale geldi. Gelin yumurta kabuklarını toplayalım, bu kaynağı toplayanlara verelim. Kağıt endüstrisine bu önemli kaynağı kazandıralım, çünkü bir ton odun üretmek için 17 yetişkin ağaç kesiyoruz. Bir ağaç günde ortama 72 insanın oksijen ihtiyacını karşılıyor. Yani bu yönüyle de düşünüldüğünde protein kaynağı yumurta, artık oksijen veriyor. Düşünün, bir aile haftada bir koli yumurta tüketiyor. 52 hafta var ve 52 koli tüketilmiş oluyor. Yani bir aile 60-70 yaşındaki bir ağacın kesilmesinin önüne geçiyor. Bir ağacın kesilmesinin önüne geçerek günlük 72 kişinin oksijen ihtiyacına da katkı sağlıyor."

Tutuş, sanayicilerden teklif gelmesi halinde yumurta kabuklarından elde edilen kağıdın seri olarak üretilebileceğini de sözlerine ekledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kar nedeniyle okulların tatil olduğu illerKar nedeniyle okulların tatil olduğu illerYoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilde eğitime ara verildiği açıklanırken Afyon'da sosyal medya yalanına uyarı geldi.
Gülen'den tehdit gibi büyükelçi açıklaması!Gülen'den tehdit gibi büyükelçi açıklaması!Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, büyükelçi suikastiyle ilgili pişkince bir açıklama yaparken, tehdit gibi bir imada da bulundu.
Bebeğini öldürmekle suçlanan kadın beraat ettiBebeğini öldürmekle suçlanan kadın beraat ettiEvlilik dışı doğan bebeği öldürmekle suçlanan kadın ilk duruşmada beraat etti.
Türkiye ve Rusya arasında yeni tarifeli seferlerTürkiye ve Rusya arasında yeni tarifeli seferlerTürkiye ve Rusya arasında İstanbul’dan Zhukovski ve Grozni’ye, Moskova’dan da Gazipaşa’ya tarifeli seferler konusunda anlaşma sağlandı.
Enerji Bakanlığı KPSS olmadan 100 personel alacakEnerji Bakanlığı KPSS olmadan 100 personel alacakEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS şartı olmadan sözleşmeli 100 personel alacak.
Cezaevlerinde kaç bin kişi var?Cezaevlerinde kaç bin kişi var?Bekir Bozdağ, 12 Ekim 2016 tarihi itibariyle ülke genelinde 189 bin 269 kişilik kapasiteye sahip 372 ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutuklu olarak 194 bin 973 kişinin bulunduğunu açıkladı.
  • Erdoğan'dan iki önemli atama22 Aralık 2016 Perşembe 21:38
  • Yumurta kabuğuyla kağıt yaptı22 Aralık 2016 Perşembe 21:35
  • FETÖ, CHP'ye oy istemiş22 Aralık 2016 Perşembe 20:50
  • Erdoğan: Bedelini ödersiniz22 Aralık 2016 Perşembe 20:15
  • Dün askerlerimize saldırmıştı! İşte o hain!22 Aralık 2016 Perşembe 20:05
  • 330 darbeciye ağırlaştırılmış müebbet talebi22 Aralık 2016 Perşembe 19:51
  • ASELSAN'dan 175,6 milyon dolarlık anlaşma22 Aralık 2016 Perşembe 19:15
  • Can Dündar hakkında yakalama kararı​22 Aralık 2016 Perşembe 18:34
  • Bakan Gümrük Birliği için tarih verdi!22 Aralık 2016 Perşembe 18:29
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı tutuklandı22 Aralık 2016 Perşembe 18:19
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri