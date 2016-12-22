23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Cezaevlerinde kaç bin kişi var?

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Bekir Bozdağ, 12 Ekim 2016 tarihi itibariyle ülke genelinde 189 bin 269 kişilik kapasiteye sahip 372 ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutuklu olarak 194 bin 973 kişinin bulunduğunu açıkladı.
Cezaevlerinde kaç bin kişi var?
Cezaevlerinde kaç bin kişi var? Cezaevlerinde kaç bin kişi var? Cezaevlerinde kaç bin kişi var?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 12 Ekim 2016 tarihi itibariyle ülke genelinde 189 bin 269 kişilik kapasiteye sahip 372 ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutuklu olarak 194 bin 973 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın cezaevleriyle ilgili soru önergelerine yanıt verdi. Bakan Bozdağ, CHP'li Parsak'ın soru önergesine ilişkin 12 Ekim 2016 tarihi itibariyle ülke genelinde 189 bin 269 kişilik kapasiteye sahip 372 ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutuklu olarak 194 bin 973 kişinin bulunduğunu bildirdi. Bakan Bozdağ, MHP'li Parsak'ın önergesine verdiği cevapta ise, "Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden 671 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 10.10.2016 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarından salıverilen kişi sayısının 44 bin 800 olduğu anlaşılmıştır" dedi.

"CEZAEVLERİNDE KANUN KAPSAMINDA KİTAP YASAĞI YOK"

Bozdağ, hükümlülerin mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanabildiğini kaydetti. Eğitim ve öğretimine devam eden hükümlülerin ders kitaplarının denetime tabi tutulamayacağını belirten Bakan Bozdağ, süreli ve süresiz yayınlardan yararlanma hakkının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 62. maddesinde düzenlenmiş olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumlan kapsayan hiçbir yayının hükümlüye verilmeyeceği hükümlerine yer verilmiştir. Hükümlünün mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkı ise 5275 sayılı Kanun'un 68. maddesinde düzenlenmiş olup, maddenin ikinci fıkrasında hükümlü tarafından gönderilen ve kendisine gelen mektup, faks ve telgrafların mektup okuma komisyonu bulunan kurumlarda bu komisyon, olmayanlarda kurumun en üst amirince denetleneceği hükmüne yer verilmiştir."

"DOKTOR İSTERSE JANDARMA ODAYA GİRER"

Adalet, Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları arasında 2011 yılında imzalanan Tutukluların Sevk ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokol'ü kapsamında ceza infaz kurumu müdürlüğü bulunan yerlerdeki hastanelerde firara karşı engellerin bulunduğu muhafazalı muayene odalarının olduğunu anlatan Bakan Bozdağ, muayene esnasında mahkuma refakat eden jandarmanın da oda dışında durduğunu kaydetti. Doktorun yazılı olarak talep etmesi halinde jandarmaların muayene odalarına girdiğini belirten Bozdağ, "Hükümlü ve tutukluların mahkemeye ve hastaneye sevklerinin 'Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevlerinin Dış Koruması ile Sevk ve Nakil Hizmetleri Yönergesi' kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilmekte olup, Yönerge'nin sağlık kuruluşlarında muayene ve tedavi esnasında hareket tarzını düzenleyen 3. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen 'yapılacak tedaviyi engellemediği ve doktor tarafından talep edilmediği müddetçe muayene esnasında kelepçe açılmaz' hükmü uyarınca uygulama yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"DİSİPLİN KARARLARI YARGI DENETİMİNE AÇIK"

Hükümlülerin disiplin cezalarına karşı infaz hakimliklerine başvuru yapabildiklerini ifade eden Bakan Bozdağ, infaz hakimliklerinin kararına da ağır ceza mahkemeleri nezdinde itiraz hakkı bulunduğunu, yargı denetimine açık bulunan disiplin kararlarında herhangi bir keyfiliğin söz konusu olmadığını kaydetti.

Aile görüşmeleriyle ilgili iddiaya da cevap veren Bakan Bozdağ, hükümlü ve tutukluların aile ziyaretlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildiği, ziyaretçilere keyfi olarak görüşme yaptırılmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

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