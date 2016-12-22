23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Erdoğan: Bedelini ödersiniz

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Erdoğan: Bedelini ödersiniz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vodafone Arena'da şehitler için düzenlenen futbol müsabakası öncesi konuşma yaptı.
Erdoğan: Bedelini ödersiniz Erdoğan: Bedelini ödersiniz Erdoğan: Bedelini ödersiniz

 

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Terör örgütleri, gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde önlerine çıkan herkese katletmeye, can acıtmaya, göz yaşı döktürmeye gayret ediyor.

Önceki hafta sonu burada stadımızın üst tarafında, biri araçla, biri canlı bomba olarak 2 hain saldırı yaşadık. Beşiktaş-Bursaspor maçından sonra gerçekleşen bu saldırılarda 37'si polis, 44 şehit ve 238 yaralı verdik. Geçtiğimiz hafta sonu da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerimizi taşıyan halk otobüsüne bombalı saldırı gerçekleştirildi. 14 asker şehit oldu, 60 yaralı var. Önceki gece de Ankara'da Rus Elçi'si Karlov alçakça suikast sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca dün sabah Suriye'de El Bab'da 15 şehidimiz var, bunun karşılığında da bini aşkın DEAŞ'lıyı orada askerimiz ve ÖSO öldürdü.

"BEDELİNİ ÖDERSİNİZ VE ÖDÜYORSUNUZ"

Son 1,5 yıla baktığımızda kesintisiz mücadeleyle dolu bir dönem yaşıyoruz. Fakat şuna inanıyorum. Polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet terörü bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalım, iri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Ve benim milletimden ricam şudur. Biz tek milletiz. Türküyle, Kürdüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla 80 milyon tek millet. Biz tek bayrak, şehidimizin kanının rengi, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, her yıldız bir şehittir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Güneydoğu'da şöyle olacakmış, burada böyle olacakmış, bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz. 780 bin kilometrekare ile tek vatan ve tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok.

Tüm sponsor firmalara özellikle teşekkür ediyorum. Bütün bunlar bizim birliğimizin, beraberliğimizin nişanesi olsun diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.

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