23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Yıldızlar karması teröre karşı sahada!

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Yıldızlar karması teröre karşı sahada!
"Yıldızlar Karması" adı altında 'Devlet, millet el ele' sloganıyla bir dayanışma maçı oynanacak. Elde edilecek gelir, şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.
Yıldızlar karması teröre karşı sahada! Yıldızlar karması teröre karşı sahada! Yıldızlar karması teröre karşı sahada!

 

Son dönemde gerçekleşen terör saldırılarına futbol ailesi de sessiz kalmadı... Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, "Yıldızlar Karması" adı altında 'Devlet, millet el ele' sloganıyla bir dayanışma maçına çıkacak.

Vodafone Arena'da oynanancak olan mücadele saat 20.00'da başlayacak ve HABERTÜRK TV'den canlı yayınlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı koordinasyonunda gerçekleşecek organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Müsabakadan elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.

35-40 MİLYON TL GELİR

Kulüpler Birliği Vakfı ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "35-40 milyon TL'yi bulduk bağışta. Bütün biletler bitti. Bu maçın galibi Türkiye olacak" diye konuştu.

Fatih Terim: "Bu teröre karşı bir isyan duruşu. İnşallah her sene böyle bir All-Star yaparız."

Mustafa Denizli: "Birlikte hiçbir şekilde yılmayacağımızı göstermenin tam günüdür. Üzüntülüyüz. Buradayız, her zaman burada olacağız."

Şenol Güneş: "Umuyorum ki bu insanlık dışı olaylar biter. Buna karşı bugün de birlikteliğimizi göstermeye çalışacağız."

Metin Albayrak: "Önemli bir meblağ toplandığını duydum. Tabii ki ölümlerin önüne geçilmez ama, bir nebze de olsa yardımı olursa, ne mutlu."

KİMLER OYNAYACAK?

"Yıldızlar Karması" maçında yer alacak oyuncu ve teknik adamlar şöyle;
Oyuncular: Ousmane Viera, Cem Özdemir (Adanaspor) Nguemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediye) Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor) Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor) Rajko Rotman, Musa Muhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir) Fabri, Talisca, Aras Özbiliz, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş) Harun Tekin (Bursaspor) Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor) Joseph De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe) Wesley Sneijder, Chedjou, De Jong, Selçuk İnan (Galatasaray) Bruno Mota, Elyasa Süme (Gaziantepspor) Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği) Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor) Heroling Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa) Umut Bulut (Kayserispor) Abdulaziz Demircan (Atiker Konyaspor) Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor) Mehmet Ekici (Trabzonspor) Burak Yılmaz (Beijing Guoan)

Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediye), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantespor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor)

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