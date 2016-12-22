Kuzey Kore'den NATO'ya sert mesaj

NATO'nun, Kuzey Kore'ye nükleer heveslerinden vazgeçmesi çağrısına, Pyongyang yönetimi "sizi ilgilendirmez" yanıtını verdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yapılan açıklamada, "Görevi Kuzey Atlantik bölgesinde 'barış ve güvenliği savunmak' olan NATO'nun hakkı olmadığı halde Kuzey Kore'nin işlerine burnunu sokması normal karşılanamaz." ifadesine yer verildi.

NATO'yu ABD'ye hizmet etmekle suçlayan Kuzey Kore, örgütün tek amacının Güney Kore ve ABD'nin komünist rejimi devirme çabalarına destek vermek olduğunu belirtti.

NATO, Kuzey Kore'yi nükleer silah ve balistik füze programını geliştirmeye devam etmesi ve kışkırtıcı ve tehdit edici açıklamaları nedeniyle sert şekilde kınamıştı.