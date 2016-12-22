Bazan: Abdest almadan sokağa çıkmam

İnançlı bir adam olduğunu ifade eden usta oyuncu Durul Bazan, "Aslında çok inançlı adamım. Benim belli ibadetlerim vardır. Onları yapmadan da kesinlikle dışarıya ve sokağa çıkmam. Hayattaki tek takıntım budur" dedi.

Çocukları çok sevdiğini ve baba olmak da istediğini belirten Durul Bazan, bayan arkadaşlarının kendisine, "Sen çok iyi bir baba olursun" dediğini anlattı. Ancak Bazan, "Ama ben çocuğumu büyütecek anneyi daha bulamadım. Çünkü çocuk senin bir parçandır o seni andığında ölmezsin. Seni bir sonraki nesile taşıyacak olandır şeydir evlat" dedi.

"ÖLÜMDEN KORKUYORUM"

En büyük korkusunun ne olduğunun sorulması üzerine ölümden korktuğunu vurgulayan usta oyuncu, "Rahatım, ama bir tek ölümden biraz korkuyorum. Ancak bu konuda evham yapmıyorum. Ölmek için doğduk sonuçta. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar için bu onlara verilmiş mucize düşününce. Çünkü ölümü düşünse zaten her gün o korkuyla yaşayamaz ve bir şey yapamaz" dedi.

"ÇOK İNANÇLI BİR ADAMIM"

Sokağa çıkmadan önce ibadet ettiğini ve bunun bir takıntı olduğunu söyleyen Bazan, "Aslında çok inançlı adamım. Benim belli ibadetlerim vardır. Onları yapmadan da kesinlikle dışarıya ve sokağa çıkmam. Hayattaki tek takıntım budur" şeklinde konuştu.

Durul Bazan, bu açıklamalarını Emre Saygı'nın Hadi Be programında yaptı.