Türkiye ve Rusya arasında yeni tarifeli seferler

Türkiye ve Rusya arasında İstanbul’dan Zhukovski ve Grozni’ye, Moskova’dan da Gazipaşa’ya tarifeli seferler konusunda anlaşma sağlandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye ve Rusya Federasyonu tarafından, 20-21 Aralık'ta Moskova'da ikili havacılık ilişkilerini düzenleyen yeni bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi. Bu mutabakat ile İstanbul’dan Zhukovski ve Grozni’ye, Moskova’dan ise Gazipaşa’ya tarifeli seferler konusunda anlaşma imzalandı.

KRİZİN ARDINDAN OLUMLU GELİŞME

Duyuruda 24 Kasım 2015'te düşürülen Rus uçağı krizinin ardından yaşanan gelişmelerden sonra alınan olumlu gelişmelerden biri olduğu belirtidi. SHGM Genel Müdür Vekili Bahri Kesici ve Rusya Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Birimi Direktör Yardımcısı Sergey Seskutov başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, havacılık ve turizm sektörünü olumsuz etkileyen kriz dönemi sonrası havacılık ilişkileri, iki ülke arasındaki uçuşlar ve yeni rotaların oluşturulması konularının ele alındığı belirtildi.



İmzalanan mutabakat zaptıyla Moskova'daki Zhukovski Havaalanı ile Rusya Federasyonu Çeçenistan Cumhuriyeti’nin başkenti Grozni, yeni uçuş noktaları olarak açıldı. Her iki nokta için İstanbul çıkışlı seferlerde yedişer frekans uçuş hakkı elde elde edildi.

TURİZMCİLERİ SEVİNDİRECEK KARAR

Öte yandan, turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla Alanya Gazipaşa Havalimanı da Rus taşıyıcılar için yeni tarifeli sefer noktası olarak belirlendi. Rusya'daki Sochi şehrinin ise frekans kısıtlaması olmaksızın Türk taşıyıcıları için tarifeli sefer noktası olması imza altına alındı.