Terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesinin düzenlediği, BJK Vodafone Arena'daki "Yıldızlar Karması" dayanışma maçı öncesinde güvenlik önlemleri üst düzeydeydi.
Öyle ki; güvenlik güçleri stadyum çevresinde deyim yerindeyse kuş uçurtmuyor!
Karşılaşmada düdük çalacak hakem Cüneyt Çakır'ın yardımcılarından Tarık Ongun'da, bu durumdan nasibini aldı.
Vodafone Arena'ya giriş yapmak isteyen Ongun'u durduran güvenlik güçleri, deneyimli hakemin çantasını didik didik aradı.
23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Hakem Tarık Ongun, güvenlik engeline takıldı!
Terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesinin düzenlediği, BJK Vodafone Arena'daki "Yıldızlar Karması" dayanışma maçı öncesinde güvenlik önlemleri üst düzeydeydi.
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