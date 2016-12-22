23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Başakşehir, F.Bahçe'nin de ilgilendiği oyuncuyla anlaştı

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Başakşehir, F.Bahçe'nin de ilgilendiği oyuncuyla anlaştı
Medipol Başakşehir, adı Fenerbahçe'yle de anılan Gençlerbirliği'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci'yle anlaşmaya vardı
Başakşehir, F.Bahçe'nin de ilgilendiği oyuncuyla anlaştı Başakşehir, F.Bahçe'nin de ilgilendiği oyuncuyla anlaştı Başakşehir, F.Bahçe'nin de ilgilendiği oyuncuyla anlaştı

 

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral da daha önce yaptığı açıklamada Gençlerbirliği ile büyük ölçüde anlaştıklarını belirtmişti...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan İrfan Can, Medipol Başakşehir'le anlaştı. Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, daha önce yaptığı açıklamada genç orta saha oyuncusunu kadrolarında görmek istediklerini belirtmişti.

İşte Saral'ın açıklamaları:

"İrfan Can Kahveci'nin transferi için Gençlerbirliği Kulübü ile büyük ölçüde anlaştık, artık son detayları görüşüyoruz. Bonservis bedeli olan 2 milyon avroyu biraz düşürmeye çalışıyoruz. Ayrıca bizden giderse Gençlerbirliği'nin talep ettiği yüzde 15'lik pay üzerinde de konuşuyoruz. İrfan Can ile de gelecek hafta başında görüşüp, bu transferi noktalamayı arzu ediyoruz."

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