"Yıldızlar Karmasını" yerli yıldızlar kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfının, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği ve tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak "Şehitlere Saygı Maçı"na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
İLK VURUŞ ERDOĞAN'DAN
"Yıldızlar Karması" dayanışma maçında başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
YERLİ YILDIZLAR-YABANCI YILDIZLAR: 4-3
Gol: Dk. 22 Emre Belözoğlu (p) Dk. 34 Selçuk Şahin, Dk. 51 Selçuk İnan (Yerli), Dk. 36 De Souza, Dk 50, 54 Kuweuke (Yabancı)
Maç sona erdi.