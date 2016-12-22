Fenerbahçe'nin yüzü kupada güldü!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 3. hafta karşılaşmalarında TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 22. dakikada Fernandao kaydetti ve sarı-lacivertli ekip sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekip bu galibiyetle gruptaki puanını 4'e yükseltirken, Menemen Belediyespor ise 3 puanda kaldı.
Menemen Belediye - Fenerbahçe: 0-1
Menemen: Amir, Veli, Efe, Mustafa, Mert, İbrahim Dağaşan, Yasin, Murat, Erman Kılıç, Ertuğrul, Abdullah
Fenerbahçe: Fabiano, Savaş, Skrtel, Neustadter, İsmail, Stoch, Ozan, Salih, Abdurrahman, Aatif, Fernandao
Gol: dk. 22 Fernandao