23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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CHP’li teşkilata kayyum atandı

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CHP’li teşkilata kayyum atandı
CHP Ankara İl Sekreteri Erdoğan Doğan, CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatına kayyum olarak atandı.
CHP’li teşkilata kayyum atandı CHP’li teşkilata kayyum atandı CHP’li teşkilata kayyum atandı

 

2015 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen CHP Gölbaşı İlçe Kongresinde yapılan seçimlerde başkanlığa gazeteci ve yazar Nuriye Atabey seçilmiş, bu süreçte 3 çarşaf listeden gelen yönetim kurulu nedeniyle kendi yönetimini oluşturamamıştı.

KAYYUM ATAMASI YAPILDI

Gerçekleştirilen son yönetim kurulu toplantısında 3 yönetim kurulu üyesinin de istifa etmesi sonucu CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı yönetimi düştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Gölbaşı İlçe Teşkilatına kayyum atandı. CHP Ankara İl Sekreteri Erdoğan Doğan ve beş kişilik bir heyetin Gölbaşı İlçe teşkilatına gelerek görevi teslim aldığı öğrenildi.

CHP Ankara İl Başkanlığı’nın www.chpankaraorg.tr sitesinde ilçe başkanlarının yer aldığı bölüme Gölbaşı Teşkilatına CHP Ankara İl sekreteri Erdoğan Doğan’ın resmi eklendi. Doğan kongre sürecine kadar CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığını sürdürecek. Başkanlığı Doğan’a teslim eden Nuriye Atabey partililere gönderdiği mesajında, başkanlık görevini bugüne kadar şerefle yürüttüğünü ifade ederek, “Değerli partililerim, beni ilçe başkanı seçerek vermiş olduğunuz bu onurlu görevi bugüne kadar şerefle yürüttüm. Bugün itibariyle ilçe başkanlığı görevimi geçici yönetime devretmiş bulunmaktayım. Şahsıma ve yönetimime vermiş olduğunuz destekten ötürü hepinize müteşekkirim. Yeni temiz sayfalarda birlikte olacağız” dedi.

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