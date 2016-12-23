Kar nedeniyle okulların tatil olduğu iller

Hafta başından beri etkisini devam ettiren yoğun kar yağışı nedeniyle illerden okulların kar tatili edildiği haberleri gelmeye devam ediyor. Kar yağışının olduğu bölgelerde kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

İşte 23 Aralık Cuma günü okulların tatil olduğu iller...

HATAY

Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Arsuz, Belen, İskenderun ve Payas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

AKSARAY

Aksaray'da, kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

KONYA

Konya ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi.

NİĞDE

N’nin Ulukışla İlçesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep’te, taşımalı sistem ve özel eğitim verilen okullar Cuma günü için tatil edildi. Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan eğitim-öğretim hizmetleri değerlendirme toplantısında kent genelindeki taşımalı sistem ve engellilere eğitim verilen okulların 23 Aralık Cuma günü tatil edilmesi kararı alındı.

MERSİN

Mersin'in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullarda yarın da eğitime ara verildi.

Mut ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edilen okulların tatil süresi uzatıldı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valiliği, sosyal medyada kent genelinde okulların tatil edildiği yönündeki bilgi ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.