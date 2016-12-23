Atatürk heykelinin kaldırılması yalan çıktı

Türkiye'nin geçtiği bu kritik günlerde milli birlik ve beraberliğe darbe vurmak isteyen hainlerin oyunları bir bir deşifre oluyor.

Öncelikle sosyal medyada tek elden çıkmış gibi haberlerin yayılmasıyla başlayan 'Rize'de Atatürkheykeli depoya kaldırıldı' haberleri bugün de bazı gazetelerde kendine yer buldu.

Provokasyon amaçlı atılan tweetler ve sonrasında yapılan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyordu. Rize'de kaldırılan Atatürk heykeli sadece dakikalar sonra yeni yerine dikildi.

ATATÜRK HEYKELİ SADECE YENİ YERİNE TAŞINDI

"15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin taşınma ve yerleştirme işlemi tamamlandı.

Ekipler, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından Atatürk heykelini, Rize Valiliği önünde hazırlanan tören alanındaki yere yerleştirdi.

İşte Rize'deki valilik önündeki Atatürk heykeli: