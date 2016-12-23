23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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FETÖ'cü katil Altıntaş'ın CIA bağlantısı

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FETÖ'cü katil Altıntaş'ın CIA bağlantısı
Rus istihbarat kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Rus uzmanlar suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’ın telefonundaki dört kademeli şifreyi çözdü.
FETÖ'cü katil Altıntaş'ın CIA bağlantısı FETÖ'cü katil Altıntaş'ın CIA bağlantısı FETÖ'cü katil Altıntaş'ın CIA bağlantısı

Rus istihbarat kaynakları, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u vuran Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ ve CIA bağlantıları çıktığını söyledi.

Takvim'in haberine göre: Suikastçının şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullanan örgüt üyeleri ile sağladığı telefon irtibatı ve devre arkadaşlarının ifadeleri ele verdi. Katilin 6'sı kırmızı, 2'si turuncu kategoride yer alan ByLock kullanıcılarıyla görüştüğü tespit edildi.

BYLOCK BAĞLANTISI VAR 

Katil Altıntaş'ın örgütün uyuyan hücrelerindeki suikast timinde yer aldığı, FETÖ'nün bu suikastçıyı El Nusra kılıfına büründürerek gizlediği belirlendi. Diğer taraftan, 18 kişiden oluşan Rus heyetin incelemelerinde ise ilginç bilgiler ortaya çıktı. Rus istihbaratında görevli bir korgeneralden aldığı bilgilere göre Rus uzmanlar, Altıntaş'ın telefonunda dört kademeli güvenlik koruması buldu. Dört şifreyi de çözen uzmanlar katilin geçmişe yönelik tüm hareketlerini adım adım tespit etti. Yapılan incelemelerde 15 Temmuz 2016 darbe girişimi günü Mert Altıntaş Diyarbakır'da görevliydi.

CIA OFİSİNDEN SİNYAL ALINDI

FETÖ'den tutuklanan amiri Kahraman Sezer'den iki günlük izin aldı ve mesai saati sonunda 386 kilometre yol katederek Erbil'e gitti. İstihbarat kayıtlarına göre Altıntaş'tan en son Erbil'deki hükümet binası yakınlarında bulunan CIA ofisi civarında sinyal alındı. Sonraki 7 saat cep telefonundan sinyal çıkmadı. Bu süre içinde suikastçının tüm istihbarat servislerinin ofisi olan Erbil'de kimlerle görüştüğü tespit edilemedi. Altıntaş, 7 saat sonra tekrar cep telefonunu kullanmaya başladı ve Ankara'ya döndü.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonuna ait HTS kayıtlarında kimlerle görüştüğü ortaya çıktı. Rus istihbaratı ise telefon sinyallerini geçmişe yönelik takip ederek katilin tüm adımlarını buldu.

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