TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kosif'e verilen cezaya yönelik itirazı görüştüğü belirtilerek, "Fenerbahçe Kulübü yönetici Mehmet Selim Kosif'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ile 30 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına karar verilmiştir." denildi.
23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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TFF Tahkim Kurulu, Kosif'in cezasını onadı
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