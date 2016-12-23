Derbinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Ali Palabıyık atandı.
16. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
24 Aralık Cumartesi:
16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor: Serkan Çınar
25 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler
16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
26 Aralık Pazartesi:
19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık