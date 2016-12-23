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23 Aralık 2016 Cuma
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“Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.”
(Bakara Suresi, 2/183)
“Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.”
(Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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Trabzonspor Kızılcabölükspor'u ezip geçti
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SPOR
23.12.2016 08:50
Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında Trabzonspor ile Kızılcabölükspor karşılaştı.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda
Trabzonspor
ile Kızılcabölükspor karşı karşıya geldi.
Hüseyin
Avni Aker
Stadyumu'nda oynanan maçı bordo mavili ekip 5-0 kazandı.
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