23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Fenerbahçe'nin 'Menemen' keyfi

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Fenerbahçe'nin 'Menemen' keyfi
Kupada ilk 2 maçında 3 puanla tanışamayan Kanarya yedek ağırlıklı kadroyla Menemen’in karşısına çıktı. Zaferi getiren golü 22’de penaltıdan Fernandao attı
Fenerbahçe'nin 'Menemen' keyfi Fenerbahçe'nin 'Menemen' keyfi Fenerbahçe'nin 'Menemen' keyfi

ZİRAAT Türkiye Kupası’nda 3. maçına çıkan F.Bahçe, Menemen’i 1-0 yenerek galibiyetle tanıştı. 2 genç oyuncuyla maça başlayıp ilk yarıda tıpkı Amed maçında olduğu gibi penaltıyla öne geçen F.Bahçe, mahkum oynayıp attığı golün üzerine yattı.

LİG maçında Volkan kalede devleşirken kupada da Fabiano kalesini gole kapadı.  Menemen 70’e kadar efor sarfedip yorulurken organize atak yapamayıp sadece 90 dakika bitsin diye bekleyen F.Bahçe ismiyle maçı kazandı. 4’te Salih’in ortasına Ozan vole vurmak istedi, ancak vuruş kötüydü, aut. 11’de ise Menemen organize geldi. Sağ kanattan yapılan ortayı kale çizgisi önünden Abdullah tamamlayamadı.

FABIANO’DAN İZİN YOK

22’DE maçın hakemi, Erman’ın arkadan Salih’e yaptığı faule penaltı dedi. Atışı Fernandao kullandı: 0-1. 35’te Erman’ın soldan ortasına son vuran Efe oldu, aut. 50’de Menemen yine gole yaklaşan takım oldu. Önce Mert Hakan vurdu, Fabiano kurtardı, dönen topa bu kez Erman vurdu, Fabiano bir kez daha gol izni vermedi. 74’te Yasin’in ortasına Ahmet gelişine vurdu, aut. F.Bahçe adına lige kimi hazır gördünüz derseniz, kimse cevabını veririz!

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