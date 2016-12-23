23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Amsterdam: İade edileceğinden hiç şüphemiz yok

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Amsterdam: İade edileceğinden hiç şüphemiz yok
FETÖ’nün ABD’deki korkulu rüyası Amsterdam, teröristbaşı Gülen’in iadesinin zaman alacağını ancak nihayetinde başarılı olacaklarından şüphesi olmadığını söyledi.
Amsterdam: İade edileceğinden hiç şüphemiz yok Amsterdam: İade edileceğinden hiç şüphemiz yok Amsterdam: İade edileceğinden hiç şüphemiz yok

Amsterdam&Partners LLP hukuk firmasının yetkilisi Robert Amsterdam, FETÖ davasına ilişkin AKŞAM’a çarpıcı açıklamalar yaptı. “Dava belki yıllar alacak ama sonunda başarılı olacağız” diyen Amsterdam, Donald Trump’ın seçimleri kazanmasını ise, avantaj, olarak yorumladı. İade sürecinin ve okullara ilişkin davaların hızlanabileceğini de sözlerine ekledi.

İşte Amsterdam’ın sözleri:

Süreç uzun sürecek

Davalarla ilgili istediğimiz sonuçları almamız uzun sürebilir. Çünkü FETÖ, okullarını açtığı her eyalette, şehirde, ilçede belli bir etkiye sahip. Ancak uzun bir süreç olsa da nihayetinde başarılı olacağımızdan şüphemiz yok. Ancak bu haftalar ve aylarla sınırlı bir süreç değil. Yıllar alacak bir süreç.

AVANTAJLIYIZ

Trump yönetiminin iade konusunda daha faydalı olacağına inanmak yanlış olmaz, bunu büyük bir avantaj olarak görüyoruz. İade süreci hızlanabilir. Bunun bir çok sebebi olabilir ama bu sebeplerin başında Hillary Clinton’ın ve Demokratlar’ın Gülen ile yakınlığının geldiğini söylemek 
mümkün.

Türkiye, Ortadoğu’yu ilgilendiren her konu için kritik öneme sahip. Bunu ortaya net bir şekilde koymalı. Trump yönetimi, Obama’nın aksine, Türkiye’nin önemini anlayacaktır. Türk hükümeti Trump ile çalışmalı. 

Türkiye, Ortadoğu’yu ilgilendiren her konu için kritik öneme sahip. Bunu ortaya koymalı.
Donald Trump yönetiminin iade konusunda daha faydalı olacağına inanmak yanlış olmaz.

PKK politikaları Trump’la değişecek

Trump’ın çevresinde İslamı terör ile eş tutan oldukça fazla isim var. Bunlara dikkat edilmeli. Bu kabul edilemez. Türkiye’nin bunu dikkate alması gerekiyor ve bir duruş sergilemesi gerekiyor. Ve yine Gülen okulları ekseninden bakacak olursak, Türkiye NATO üyesi ve müttefiği olduğu ABD’nin vergileriyle elde edilen güç ile sürekli zayıflatıldığını da ortaya koymalı.

FETÖ bağlantısı yok

Donald Trump’ın bir FETÖ bağlantısı yok. Ayrıca Trump, ideoloji adamı değil. İcraat adamı... Realistik düşünen bir adam. Aslına bakacak olursanız, Trump tek başına olsa, İslam noktasında iyi bir noktaya bile gelinebilir ancak Trump’ın çevresindeki Michael Flynn gibi İslam karşıtı isimler, dezavantaj olabilir.

PKK’YA BAKIŞI FARKLI

Trump’ın, terör örgütleri konusunda adımlarını çok dikkatli atacağını düşünüyorum. Ancak, PKK veya benzer terör örgütlere ilişkin ABD politikasında kesinlikle değişiklikler de olacak. Fakat, Hillary olsaydı, mevcut politikaları sürdürecekti.

Eyaletler daha önemli

Robert Amsterdam: Türkiye, Washington’dan mücadele etmeye çalışıyor. Ancak durum öyle değil.
(FETÖ davasında rastladığı en ilginç olay) Ohio eyaletinden bir ihbarcı vardı. Gülen’in okullarından bir öğretmen. İlk ihbarcıydı. O ihbarcının ve sonrasındaki tüm ihbarcıların söylediklerinin aynı olması çok önemliydi. Sanki her biri, puzzle’ın birer parçası gibiydi.

FETÖ’nün Türkiye’de yaptıkları buradaki okullarda da var. Mesela, engelli çocukları eğitecek kapasiteleri olmamalarına rağmen, bunu yapabileceklerine dair, yetkin olduklarına dair, reklam yapıyorlar. 

Türkiye, Gülen ile Washington’dan mücadele edileceğini düşünüyor. Ancak öyle değil. Gülen konusu ancak eyaletlerde halledilebilir. 

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