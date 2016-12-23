FETÖ'cü'nün arabasından çıkan not kan dondurdu

Darbe girişimi öncesi gizli toplantılar yapan darbeci komutanların Kur’an-ı Kerim arasına sakladıkları “Başbakan dahil canlı kalmasın” yazılı bir not bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okul Komutanlığı ile 58. Topçu Tugayında görev yapan darbecilere ilişkin soruşturmayı tamamladı. Aralarında Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, 58. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'ün de bulunduğu 330 sanık hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı İmamı olduğu iddia edilen Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün arabasında yapılan aramada ele geçirilen notta kanlı infaz emri yer alıyor.



Eski Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün, Topçu ve Füze Okul Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanı Yarbay Abdülkerim Ceyhan ve Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğü'nde görevli Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün, kalkışmanın Polatlı ayağını koordine ettikleri belirtildi. İddianamede, Bilal Akyüz'ün 11 Temmuz'da Polatlı 58. Topçu Tugayı'na giderek Murat Aygün ile görüştüğü ve Ankara'ya gönderilecek birliklerle ilgili harita üzerinde çalışma yaptıkları kaydedildi. Akyüz'ün bu görüşmeden sonra ise Keçiören'deki bir evde Tuğgeneral Ali Kalyoncu, Ejder Yıldırım (28. Mekanize Tugayı'nda tabur komutanı), Ertuğrul Terzi (28. Mekanize Tugayı'nda tabur komutanı), Murat Yanık (Harp Akademileri Öğretim Üyesi), Savaş Kapaklı ve Muzaffer Düzenli ile darbe toplantısına katıldığı kaydedildi. Akyüz'ün aracından çıkan Kur'an-ı Kerim'in arasında bulunan ve el yazısıyla kaleme alınmış notta, "-İl/ilçe belediye başkan... Hiç canlı kalmayacak Belkide-Başbakan da" denildiği belirtildi. İddianamede, bu nota ilişkin şunlar kaydedildi: "







Darbeye teşebbüs öncesinde şüpheli Bilal Akyüz'ün darbenin başarılı olması halinde örgütün ceza uygulamalarına ilişkin kararlar alındığı anlaşılmaktadır. Örgütün karşıt gördükleri siyasetçilere yönelik kanlı planlamaları ortaya çıkmıştır" şeklinde değerlendirildi. İddianamede, 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görev yapan 330 kişi hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.